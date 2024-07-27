В Херсонской области оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры и спорткомплекс: под удар попал водитель скорой

Утром 27 июля российские захватчики с помощью дрона атаковали автомобиль экстренной помощи. Ранение получил водитель скорой, его госпитализировали.

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Всего за сутки Россия обстреливала 18 населенных пунктов региона: разрушениям подверглись объект критической инфраструктуры и спорткомплекс, многоэтажка и частные дома, ряд других объектов: ранены восемь гражданских. Подробности раскрыли Херсонская областная военная администрация, ее руководитель Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Так, с самого утра 27 июля в Бериславе захватчики атаковали с помощью дрона автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.

"Взрывную травму и ранение ноги получил 42-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", – рассказали в Херсонской ОВА.

Всего за сутки начиная с 6 утра 26 июля под вражескими ударами оказались 18 населенных пунктов области: Бургунка, Осокоровка, Никольское, Понятовка, Львово, Берислав, Садовое, Одрадокаменка, Федоровка, Тягинка, Приднепровское, Зеленовка, Антоновка, Чернобаевка, Новоалександровка, Осокоровка, Днепровское и Херсон.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и спорткомплекс; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 3 частных дома. Также повреждены автомойки, гаражное помещение, автобусы, карета "скорой" и частные автомобили. Вследствие российской агрессии 8 человек получили ранения", – перечислил последствия вражеских артиллерийских, дроновых и авиационных ударов по населенным пунктам области по состоянию на 6 утра 27 июля Прокудин.

И спорткомплекс, и объект критической инфракрасной куруры, а именно здание отделения теплосети, враг повредил в пределах Херсонской городской территориальной громады. В нее кроме Херсона входят также Садовое и Антоновка: территория громады за сутки подверглась обстрелам врага восемь раз.

Также в Херсоне повреждены два частных дома. Всего на территории облцентра ранены шесть человек из восьми, пострадавших в регионе за последние сутки.

Напомним, ранее в Институте судебных экспертиз сообщили, что российские ракеты и беспилотники содержат компоненты из более чем 20 стран.

Среди них – Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США, Канада, Иран. Эти детали в сбитом вражеском вооружении обнаруживают украинские эксперты, ежегодно проводящие десятки тысяч исследований, связанных с фактами военной агрессии России против Украины.