Прямое попадание в здание: войска РФ ударили по Харьковщине и убили женщину. Фото

В субботу, 27 июля, войска РФ обстреляли Москалевку в Харьковской области. Там они убили пожилую женщину – прямое попадание в дом не оставило ей никаких шансов на спасение.

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Еще один человек в области был ранен. При процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 июля около 17:10 ВС РФ обстреляли село Москалевка Чугуевского района.

Предварительно установлено, что оккупанты попали по населенному пункту ракетой. В результате прямого попадания в жилой дом погибла 74-летняя женщина. Повреждены хозяйственные постройки, автомобиль.

По состоянию на 21:15 в ГСЧС сообщили, что харьковские спасатели ликвидировали пожар после обстрела.

"Сегодня днем враг обстрелял частный сектор села Москалевка Старосалтовской общины Чугуевского района. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль, возникло несколько очагов возгорания. Спасатели предотвратили распространение пламени на жилые дома", – сообщили в ДСНС.

К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы техники, 12 спасателей и медицинский расчет ГСЧС. По предварительным данным, погибла 70-летняя женщина.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов город Волчанск и село Волчанские Хутора получили повреждения жилые дома. Без пострадавших.

Также около 17:25 оккупанты также ударили по Купянскому району. В результате обстрела из РСЗО села Кругляковка ранения получил 55-летний мужчина. В тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередные военные преступления РФ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Страна-агрессор продолжает терроризировать Донецкую область. 27 июля под атаку попал Покровский район. Были ранены 5 человек. Среди травмированных есть ребенок.

– Город Глухов Сумской области днем в субботу, 27 июля, пережил российскую атаку. Под ударом оказался центр города, погиб 14-летний мальчик, есть по меньшей мере 13 пострадавших и разрушение инфраструктуры.

– В результате обстрела 26 июля трое мирных жителей Донецкой области получили ранения.

– Утром 27 июля российские захватчики с помощью дрона атаковали автомобиль экстренной помощи в Херсонской области. Ранения получил водитель скорой, его госпитализировали.

– В ночь на 27 июля оккупанты атаковали Полтавщину БПЛА. В результате попадания в промышленный объект возник пожар.

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