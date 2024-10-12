оккупанты атаковали пригород Харькова КАБами: есть пострадавшие. Фото

В субботу, 12 октября, российские оккупанты атаковали пригород Харькова. В частности, враг нанес авиаудар по селу Черкасская Лозовая, используя управляемые авиабомбы (КАБ).

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В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Атака по селу произошла ориентировочно в 15:50. В результате обстрела вспыхнул жилой дом и трава.

57-летний мужчина получил серьезную травму головы и был срочно госпитализирован.

Также пострадало садовое общество в Малоданиловской общине. Там из-за вражеской атаки был поврежден один из домов. Кроме того, 61-летняя женщина подверглась острой стрессовой реакции.

По факту этих событий начато досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны. Прокуроры и следователи фиксируют военные преступления, совершенные русскими военными, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Стоит отметить, что россияне утром 11 октября и в ночь на 12 октября вновь обстреливали Харьковщину. Наносили удары КАБами и сбрасывали взрывчатку с дронов, атаковали "Шахедами" и обстреливали из минометов и РСЗО.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Сумской области регулярными обстрелами. В течение ночи враг атаковал регион дронами, авиабомбами и ракетами.

12 октября российские военные преступники атаковали Запорожье из авиации. Под поражение попали жилые дома и производственные помещения одного из предприятий, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения, среди которых 12-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удары КАБам по жилому сектору Купянска Харьковской области. В результате обстрела погиб 67-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

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