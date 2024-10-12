Россияне целую ночь обстреливали приграничье Сумщины: ранен гражданский. Видео

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Сумской области регулярными обстрелами. В течение ночи враг атаковал регион дронами, авиабомбами и ракетами.

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Вследствие обстрелов ранения получил мирный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

В течение ночи и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. На территории региона было зафиксировано 40 взрывов. Под вражескими обстрелами были Сумская, Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Шалыгинская громады.

Шалыгинскую громаду путинские террористы 9 раз обстреляли из ствольной артиллерии. Также враг совершил 13 минометных обстрелов.

На территорию Краснопольской громады россияне сбросили две управляемые авиабомбы и ударили двумя FPV-дронами. Также по два сброса авиабомб зафиксировано в Николаевской и Белопольской громадах. Миропольскую громаду российские оккупанты трижды обстреливали из ствольной артиллерии.

По Сумской громаде террористы нанесли ракетный удар, вследствие чего пострадал мирный житель. Также зафиксированы обстрелы ударными БПЛА. Кроме того, ракетный удар был нанесен по Юнаковской громаде.

Напомним, 12 октября российские военные преступники атаковали Запорожье с авиации. Под поражение попали жилые дома и производственные помещения одного из предприятий, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения, среди которых 12-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удары КАБами по жилому сектору Купянска Харьковской области. В результате обстрелов погиб 67-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

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