Российские военные убили по Купянску: повреждены дома, погиб мужчина, есть пострадавшие. Фото

Войска России днем 11 октября нанесли удары КАБами по жилому сектору Купянска в Харьковской области. Вследствие обстрелов погиб 67-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

Видео дня

О последствиях российских атак сообщили в Харьковской ОВА. Враг обстрелял Купянск около 15:30.

Вследствие этого удара КАБами пострадали три человека.

Две женщины 85 и 55 лет госпитализированы, 64-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Были повреждены два дома и два хозяйственных постройки. На открытой местности произошел пожар площадью 100 кв. метров, говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, около 16:00 вследствие обстрела Купянска погиб 67-летний мужчина.

76-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Еще одна 68-летняя местная жительница получила акубаротравму, ей оказали помощь на месте.

Предварительно один человек может находиться под завалами.

Экстренные службы работают на месте попадания, заявили в Харьковской ОВА.

В ГСЧС обнародовали фото ликвидации последствий массированного российского авиаудара и сообщили, что под атакой оказался жилой сектор Купянска.

Вспыхнули два частных дома и два хозяйственных постройки на площади 240 кв. метров, а также сухостой рядом с жилыми домами.

К ликвидации последствий привлекли 15 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

"К сожалению, один человек погиб, пять – пострадали", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, днем кафиры также нанесли удар FPV-дроном по поселку Казачья Лопань, что под Харьковом. В результате атаки погиб 38-летний мужчина, еще два человека пострадали.