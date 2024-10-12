Россияне снова обстреляли Харьковщину КАБами: погибли трое гражданских, еще 22 ранены. Фото

Россияне утром 11 октября и в ночь на 12 октября снова обстреливали Харьковщину. Наносили удары КАБами и сбрасывали взрывчатку с дронов, атаковали "Шахедами" и обстреливали из минометов и РСЗО.

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Известно о по меньшей мере трех погибших и 22 раненых в результате российского террора. Подробности сообщили в полиции Харьковской области.

"Прошедшие сутки военные РФ применяли против мирного населения Харьковщины БпЛА, РСЗО, минометы, КАБ, FPV-дроны. Под ударами оккупантов находились Богодуховский, Купянский, Харьковский районы. Есть погибшие и раненые. Полиция задокументировала последствия военных преступлений", – отметил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Самый масштабный удар накануне оккупанты нанесли по Купянску. На город россияне сбросили 13 КАБов, из них 2 – ОГАБ-1500. Погибли мужчина и женщина. Ранения получили 12 жителей города: шесть мужчин и шесть женщин.

Атаковали россияне накануне и село Кругляковка Купянского района. Около 17.15 они ударили из неустановленного оружия по жилому сектору. Повреждено частное домовладение. Ранения получила женщина.

Уже через пол часа, около 17:45, захватчики обстреляли Купянск-Узловой: в результате обстрела повреждены три частных дома.

Около 18:17 этот же населенный пункт снова оказался под вражеским огнем: повреждены нежилые здания.

Во время обстрела Купянска-Узлового около 16:00 11 октября повреждения получил жилой дом. Не обошлось без раненых: пострадали гражданские мужчина и женщина.

А в результате очередного обстрела Купянска-Узлового (около 20:07) в населенном пункте было повреждено здание больницы.

Били по этому населенному пункту захватчики и уже 12 октября. В результате атаки, совершенной в 00:13, был поврежден дом, там вспыхнул пожар.

Около 17:24 накануне россияне атаковали село Колесниковка Купянского района. В результате обстрела повреждены два жилых дома. Ранения получили трое гражданских мужчин.

По городу Люботин захватчики ударили 11 октября около 1:15 ночи. Вражеский "Шахед" повредил частные дома.

А село Шейковка оказалось под атакой вражеского FPV-дрона накануне днем, около 11:20: ранения получил гражданский мужчина.

По селу Куриловка Купянского района захватчики около 11:40 ударили из минометов: повреждены три частных домовладения.

А село Безруки Харьковского района россияне в 11:10 атаковали FPV-дроном. Получил ранение гражданский мужчина.

В селе Казачья Лопань в то же время оккупанты FPV-дроном ударили по гражданскому автомобилю: погиб гражданский мужчина, получила ранение женщина.

Спустя 55 минут, в 12:05, захватчики атаковали FPV-дроном еще один автомобиль: получил ранения гражданский мужчина.

По Черкасской Лозовой около 22:15 захватчики ударили КАБом, повредив два частных дома.

Еще один дом, но уже в результате минометных обстрелов, был поврежден 11 октября около 15:30 в селе Тимофеевка Богодуховского района.

"На местах событий работали следователи, криминалисты, взрывотехники. 11 октября полицейские осуществили 15 осмотров мест событий, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 9 уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации", – отметил Тимошко.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в ЕРДР внесены сведения о 21 984 преступлениях, связанных с вооруженной агрессией России против нашего государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону в Сумах. Последствия удара пока неизвестны.

Также стало известно, что оккупанты ночью атаковали жилой сектор Запорожья, в результате атаки есть раненые и разрушения.

А в одном из микрорайонов Херсона из-за российских атак возник пожар в складском помещении.