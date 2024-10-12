Россияне ночью атаковали жилищный сектор Запорожья: есть раненые и разрушения. Фото и видео

В ночь на 12 октября российские военные преступники атаковали Запорожье с авиации. Под поражение попали жилые дома и производственные помещения одного из предприятий, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения, среди которых 12-летняя девочка.

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О последствиях обстрела сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. Он отметил, что медики оказали раненым всю необходимую помощь.

Как сообщили в ГСЧС Запорожской области, по меньшей мере, один частный дом полностью разрушен. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, количество пострадавших уточняется.

Кроме того, пожары охватили площадь в 35 кв. м. Повреждены фасады и остекление домов.

К спасательной операции привлекли 34 спасателей и 6 единиц техники. На местах работают полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 11 октября оккупанты снова атаковали Сумы. Враг нанес ракетный удар по жилому микрорайону – раздался один взрыв.

– Также накануне россияне нанесли удары КАБами по жилому сектору Купянска Харьковской области. В результате обстрелов погиб 67-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

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