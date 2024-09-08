Армия РФ снова атаковала Полтаву: в сети показали последствия ударов по гражданским домам

В субботу, 7 сентября, российские оккупанты ударили по Полтавской громаде. В сети показали последствия обстрелов.

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Снимки опубликовало "Суспільне Полтава". Глава Полтавской ОВА Филин Пронин сообщал в Telegram, что попадание пришлось по гражданской инфраструктуре.

В то же время, как видно на кадрах, пострадали и жилые дома. В них побиты крыши, окна, стены, вылетели двери.

Напомним, 5 сентября в Полтаве завершился разбор завалов на месте ракетного удара по Институту связи. Число жертв возросло до 55 человек. По информации спасателей, 328 человек получили ранения в результате теракта в учебном заведении в Полтаве.

Оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами 3 сентября. Было частично разрушено одно из зданий Института связи, информировал ранее Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям жертв атаки РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В полночь 8 сентября российские войска обстреляли Камышаны на Херсонщине. Ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.

– В ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы. Известно о двух погибших и четырех раненых, среди которых двое детей.

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