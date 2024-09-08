Оккупанты обстреляли населенный пункт в Херсонской области: четверо раненых

В полночь 8 сентября российские войска обстреляли Камышаны на Херсонщине. Ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.

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Состояние одного из раненых медики оценивают как тяжелое. Об этом рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Приблизительно в полночь вражеская армия с временно оккупированного левобережья обстреляла Камышаны. Ранения получили 4 человека. 65-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. У него минно-взрывная травма и ранение грудной клетки", – отметил он.

По данным Херсонской ОВА, у всех раненых – минно-взрывные травмы и контузии. Еще один пострадавший, 41-летний мужчина, получил ранение плеча и предплечья. Женщина 70 лет имеет осколочное ранение ноги. Оба доставлены в больницу.

Также ранения получила 52-летняя женщина, от госпитализации она отказалась, помощь ей оказали на месте.

Напомним, в ночь на 8 сентября россияне также нанесли авиаудар по городу Сумы. По состоянию на 6 часов утра было известно о двух погибших, еще минимум четыре человека пострадали. Среди раненых – двое детей.

В облцентре также разрушены и повреждены жилые дома и автомобили.

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