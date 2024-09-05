Число погибших в результате удара РФ по Полтаве возросло до 54 человек: поисково-спасательные работы продолжаются. Фото

В Полтаве на месте российского ракетного удара продолжаются поисково-спасательные работы. Из-под завалов сотрудники ГСЧС извлекли тело еще одного погибшего человека.

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Таким образом по состоянию на утро 5 сентября число жертв выросло до 54 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, 297 человек получили ранения в результате теракта в учебном заведении в Полтаве. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы с учетом составляющей безопасности.

В ведомстве заявили, что по предварительным данным, под завалами здания могут находиться еще до 5 человек. На сегодняшний день спасатели уже разобрали и вывезли 1760 тонн строительного мусора.

Напомним, 3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказалось одно из учебных заведений города. Есть много погибших и пострадавших.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи, информировал ранее Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям жертв атаки РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден осудил российскую ракетную атаку по Полтаве. Он назвал это нападение трагическим напоминанием о постоянных попытках диктатора Владимира Путина сломить свободу свободного народа и заверил, что Россия не победит в этой войне.

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