Оккупанты нанесли удар по институту в Полтаве, есть разрушения и жертвы: много людей оказались под завалами

Во вторник, 3 сентября, российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказалось одно из учебных заведений города. В результате атаки по меньшей мере 41 человек погиб, еще 180 ранены.

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Об этом сообщили в Telegram Министерства обороны Украины. Много людей оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram назвал количество погибших и раненых в результате атаки. Он поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Министр МВД Игорь Клименко сообщил в Telegram, что спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Всех пострадавших оперативно передают врачам для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что вблизи места попадания находится жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило стекла, повреждены фасады. Уже зафиксировано около сотни заявлений граждан о поврежденном имуществе.

"Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом составляющей безопасности будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех", – отметил Клименко, выразив соболезнования семьям погибших.

"Только тревога, буквально минута – и сразу один и второй взрывы. Мы подумали, что где-то у нас в дом (попали. – Ред.). Все окна выбиты, и в подъезде, и у соседей", – рассказала "Суспільному" полтавчанка Елена Сердюк.

Руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что с 4 сентября в области объявлен трехдневный траур.

"Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности", – подчеркнул глава области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 сентября оккупанты ударили ракетами по Днепру. В городе прогремели взрывы, повреждены жилые дома. В результате вражеской ракетной атаки погиб 51-летний мужчина, есть пострадавшие.

– Также в ночь на 3 сентября российская террористическая армия совершила целенаправленный массированный обстрел железной дороги. Под вражескими ударами находилась железнодорожная инфраструктура в Сумской и Днепропетровской областях.