Армия России нанесла авиационный удар по Сумам: двое погибших, есть раненые

В ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы. Известно о двух погибших и четырех раненых, среди которых двое детей.

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В городе разрушены и повреждены жилые дома, а также автомобили. Об этом сообщили начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко и Сумская ОВА.

"Враг нанес удар по городу. К сожалению, двое погибших, есть раненые. Предварительно есть разрушенные и поврежденные дома, автомобили. Все службы на месте", – написал Дрозденко в 05:34.

В Сумской областной военной администрации добавили: россияне ударили по облцентру с помощью авиации. Там также назвали количество раненых горожан.

"В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей. Повреждены частные дома, автомобили. Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Будьте осторожны и оставайтесь в укрытиях во время воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких!" – призвали в ОВА.

Напомним, накануне, 7 сентября, армия РФ нанесла удары по Харькову и области. Были зафиксированы удары РФ по садовому обществу в Индустриальном районе облцентра. Еще один удар в Малой Даниловке пришелся на частный сектор.

Медицинская помощь понадобилась четырем людям.

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