Водитель грузовика, который влетел в маршрутку под Черниговом, задержан: что ему грозит

Водитель фуры, столкнувшейся с маршруткой на трассе под Черниговом, был задержан сразу после оказания медицинской помощи. В настоящее время он находится в специализированной палате под стражей полицейских.

Об этом сообщается в Facebook полиции Черниговской области. Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что на отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка 44-летний водитель грузовика (житель Черниговского района) не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с рейсовым автобусом Борзна – Чернигов.

Видео дня

В результате ДТП 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один человек скончался в карете скорой помощи и еще один – в больнице.

В медицинские учреждения Чернигова с травмами разных степеней тяжести госпитализировали семь человек.

Следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертных исследований.

На месте аварии уже проведена трасологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств.

Также назначены экспертизы технического состояния автомобилей. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень износа шин.

Статистика ДТП в Украине

Согласно статистике Национальной полиции Украины, за октябрь 2021 года в нашей стране произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП. Они привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24 905 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны имена погибших и пострадавших в страшном ДТП в Черниговской области. Одно лицо до сих пор не установлено.

Также было опубликовано видео первых минут после аварии. Отмечалось, что автомобили на трассе просто проезжали мимо, не останавливаясь. Позже появилось еще видео с кадрами 18+.

8 декабря в Черниговской области объявили днем траура. В память о погибших на территории области приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.