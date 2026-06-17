Во Львовской области автомобиль упал в реку: водитель погиб. Фото

16 июня около 16 часов во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Opel Ampera, за рулем которого находился 27-летний мужчина, съехал в кювет, после чего упал в реку.

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От полученных травм водитель легковушки скончался. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Гребенов Стрыйского района. От полученных травм водитель автомобиля – 27-летний житель Стрыя – скончался на месте происшествия.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Opel Ampera, 27-летний житель Стрыя, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось в реку", – говорится в материале.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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