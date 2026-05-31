На Николаевщине авто слетело с моста: среди пострадавших – пятеро детей. Фото

На Николаевщине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль слетел с моста в воду. В салоне находились взрослые и дети, часть из них получила травмы.

Видео дня

Обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители. Об этом сообщила полиция Николаевской области.

Инцидент произошел 31 мая около 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого находился 19-летний водитель, не справился с управлением, после чего транспортное средство выехало за пределы моста и упало в воду.

В результате аварии пострадали шесть человек. В салоне находились пятеро детей в возрасте 9, 11, 12 и 15 лет, а также 40-летний мужчина и сам вероятный водитель. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Следователи квалифицировали событие предварительно по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Сейчас продолжается дальнейшая проверка, по результатам которой возможно уточнение правовой квалификации события.

Правоохранители также обращаются к гражданам, которые могли быть свидетелями аварии или имеют любую информацию об обстоятельствах инцидента, с просьбой сообщить по телефону 102 или по отдельному номеру отдела расследования преступлений в сфере транспорта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в апреле в Киеве и области зафиксировали стремительный рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. В течение четвертого месяца года произошло почти 300 аварий, что значительно больше, чем в марте. Такого количества ДТП можно было бы избежать, если бы водители, в частности несовершеннолетние, придерживались ПДД.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!