На Львовщине в ДТП погибли три человека: детали трагедии. Фото

Вечером 24 мая на Львовщине произошло смертельное ДТП. На дороге Киев–Чоп столкнулись две машины, из-за аварии погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области. Предварительно выяснилось, что около 18:10 вблизи села Янгелевка столкнулись автомобили Chery Tiggo и Peugeot 5008.

За рулем Chery находился 66-летний житель Ровенской области, а Peugeot управлял 62-летний житель города Броды. В результате столкновения оба водителя погибли на месте от полученных травм. Также смертельные травмы получила 62-летняя пассажирка Peugeot, жительница Бродов.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. По состоянию на момент публикации, правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

