На Львовщине после ДТП один из автомобилей взорвался: есть жертва и раненые. Фото и видео

В городе Дубляны Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате столкновения двух автомобилей одно из транспортных средств взорвалось. В автотроще погиб один человек, также есть травмированные.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. Причину автокатастрофы устанавливают.

Что известно

От удара одна из машин загорелась, после чего произошел взрыв. В результате аварии один человек погиб на месте, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины, патрульные и экстренные службы. Спасатели ликвидировали пожар, а медики оказывают помощь пострадавшим.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и личности участников происшествия. Движение на этом участке дороги может быть затруднено. Объезд места автотрощи, по сообщению правоохранителей, будет организован через населенные пункты Сороки-Львовские, Мурованое и Ямполь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!