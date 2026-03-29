На Львовщине в результате ДТП погиб мотоциклист, еще два человека пострадали. Фото

Под Львовом 28 марта произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате чего мотоциклист погиб на месте.

Видео дня

Пассажир мотоцикла и водитель легковушки с травмами доставлены в больницу. Подробности сообщили в полиции Львовщины.

Что известно

Смертельная авария в одном из сел Львовского района произошла около 21:25 в субботу, 28 марта.

"Как предварительно установили правоохранители,столкнулись автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 28-летний местный житель и мотоцикл Tekken 300 под управлением его 23-летнего односельчанина. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 21-летний пассажир, житель того же села, и водитель автомобиля Volkswagen Passat с телесными повреждениями были доставлены в медучреждения", – рассказали полицейские.

На данный момент следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП", – добавили в полиции региона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!