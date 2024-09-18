Во Львове ночью устроили серию поджогов, горело здание кинотеатра 'Дзвин'. Все подробности

В ночь на 18 сентября во Львове произошла серия из по меньшей мере восьми поджогов. Среди прочего полностью сгорело здание кинотеатра "Дзвин" на улице Шептицких.

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Об этом сообщили в Telegram Львовского городского совета. Там отметили, что площадь возгорания составила около 400 кв. м. В здании горела крыша и само помещение. Спасатели ликвидировали пожар, в результате возгорания никто не пострадал.

Как уточнили в горсовете, еще три возгорания произошли в Галицком районе города. Там подожгли контейнерную площадку по ул. Низкий Замок, электрощитовую на ул. Театральные и фасадные декорации на ул. Староеврейский.

Еще два возгорания произошли на контейнерных площадках по ул. Квитки-Основьяненко и одно на ул. Бортнянского в Железнодорожном районе и еще один на ул. Яцкова в Шевченковском районе. На местах работают спасатели и милиционеры.

Напомним, накануне в Нацполиции сообщили о задержании в Одесской области двух молодых людей, которые по заказу неизвестного подожгли полицейский автомобиль. За совершенный по предварительному сговору поджог ребятам теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Заказ, вероятно, сделан роспропагандистами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Правоохранители в Киеве задержали подростка, подозреваемого в поджоге авто, который журналисты приобрели для военных. Российские спецслужбы обещали несовершеннолетнему 1 тысячу долларов США за такую "работу".

– В Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции задержали пятерых мужчин, выполнявших поджоги машин по "заказу" спецслужб РФ. Основными "целями" злоумышленников были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.

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