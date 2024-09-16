В Киеве поджег автомобиль, который приобрели для военных: СБУ и полиция задержала 16-летнего подозреваемого. Фото

Правоохранители задержали подростка, подозреваемого в поджоге авто, который журналисты приобрели для военных. Российские спецслужбы обещали несовершеннолетнему 1 тысячу долларов США за такую "работу".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ Киева и Киевской области и столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 16-летний парень согласился выполнить заказ российских спецслужб и для этого на несколько дней приехал из Черкасской области в Киев. Своей целью нарушитель избрал автомобиль Киа.

"Ночью нарушитель облил легковоспламеняющейся смесью транспортное средство, которое находилось в Подольском районе, и поджег его, снимая свое преступление на видео, как доказательство выполненной "работы". По результатам проведенных мероприятий оперативники полиции и СБУ задержали несовершеннолетнего поджигателя", – рассказали правоохранители.

Как отметили в СБУ, злоумышленник должен совершить серию поджогов военных авто в столице. Для "тестовой" задачи молодой человек должен был сжечь внедорожник, который журналисты приобрели для одной из воюющих на восточном фронте боевых бригад ВСУ. Кураторы обещали юноше 1000 долларов за "задание".

Задержанному сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции задержали пятерых мужчин, которые поджигали машины по "заказу" спецслужб РФ. Основными "целями" злоумышленников были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!