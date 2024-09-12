Поджигали авто ВСУ по заказу спецслужб РФ: в Киеве задержали пятерых злоумышленников. Фото и видео

В Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции задержали пятерых мужчин, выполнявших поджоги машин по "заказу" спецслужб РФ. Основными "целями" злоумышленников были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ столицы и Киевщины и полиции Киева. Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве еще пятерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджог в столице. Основными "целями" фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ. По указанию рашистов фигуранты подожгли 5 служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Наряду с поврежденным транспортом злоумышленники покидали провокационные листовки, направленные на дискредитацию сил обороны. Таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в столичном регионе, выдавая заказные поджоги за деньги из России под видом "работы" якобы антиукраинского подполья", – рассказали в пресс-службе.

Как установило расследование, злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей от 21 до 29 лет – в Киев фигуранты приехали на заработки. При поиске "легких денег" в Telegram-каналах на молодых людей вышли представители спецслужб РФ и предложили сотрудничество.

По инструкции окупантов фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования. Затем они прибывали в места парковки военных авто, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед агрессором. После этого они надеялись получить от окупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.

Злоумышленников задержали по горячим следам в разных районах Киева. У них изъяты средства поджога, самодельные антиукраинские открытки и мобильные телефоны с поличным. По этому факту ведется расследование, а задержанным сообщили о подозрении – они находятся под стражей.

"СБУ отмечает, что все преднамеренные поджоги оперативно раскрываются, и наказания избежать не удастся. Ни один исполнитель не успел воспользоваться легкими деньгами от страны-агрессора. Обращаем внимание родителей: предостережите своих детей от сотрудничества с врагом, от общения с сомнительными работодателями в чатах мессенджеру Telegram. Если же вы или ваш ребенок уже успел попасть на "крючок" страны-агрессора, заставляющего поджечь автомобиль или любой объект критической инфраструктуры, сообщайте о таких фактах правоохранительным органам. В таком случае лицо будет освобождено от уголовной ответственности", – подчеркнули в Службе безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ и полиции задержали двух мужчин за поджог авто ВСУ. Заработать "легкие" деньги двум злоумышленникам предложили представители вражеской спецслужбы.

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