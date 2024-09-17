В Одесской области задержали двух подростков, которые подожгли полицейский автомобиль: могут сесть на 10 лет. Фото и видео

В Раздельной в Одесской области полицейские задержали двух молодых людей, которые по заказу неизвестного подожгли полицейский автомобиль. За совершенный по предварительному сговору поджог юношам теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

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Об этом рассказали в Нацполиции. Правоохранители добавили, что заказ, вероятно, сделан роспропагандистами. Молодые люди говорят, что "никогда бы до этого не додумались", если бы знали, к чему приведут их действия.

Этой ночью злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебный автомобиль правоохранителей, припаркованный на стоянке возле админздания. Пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции.

Уже через час полицейские установили поджигателей, которыми оказались двое односельчан из Раздельнянской громады. Установлено, что через один из мессенджеров с 19-летним парнем связался неизвестный "куратор", и предложил ему за вознаграждение сжечь машину полиции.

"Такие видео затем в российских медиа выдаются как действия якобы подполья, и призваны дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция", – отмечают правоохранители.

Юноша (он нигде не учится и не работает) подыскал 17-летнего сообщника, они ночью и совершили поджог, который сняли на видео как доказательство выполненной по заказу работы. Видео парни отправили так называемому куратору, от которого ждали деньги.

"Впрочем, вознаграждение они так и не получили. Теперь их задержали полицейские", – уточнили в полиции.

У молодых людей изъяли бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, телефоны и другие доказательства. Задержанным сообщили о подозрении по ч.2 ст.194 УК – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали подростка, подозреваемого в поджоге авто, которое журналисты приобрели для военных. Российские спецслужбы обещали несовершеннолетнему 1 тысячу долларов США за такую "работу".

Также в Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции задержали пятерых мужчин, которые поджигали машины по заказу спецслужб РФ. Основными "целями" злоумышленников были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.

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