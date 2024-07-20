Виталий Кличко прокомментировал убийство Фарион

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко (45-2, 41 КО) заявил, что насилие – это не методы борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе. Вечером 19 июля на улице Масарика во Львове произошло покушение на языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Через несколько часов она скончалась в больнице.

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"Убийство Ирины Фарион – это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране. И должно быть расследовано оперативно и открыто для общественности", – написал у себя в Telegram-канале мэр Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко озвучил основные версии, рассматриваемые правоохранительными органами относительно убийства экс-нардепа Ирины Фарион. Среди них – общественная и политическая деятельность языковеда, а также личная неприязнь к ней.

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