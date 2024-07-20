'Не исключен заказной характер': Клименко назвал основные версии убийства Фарион

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко озвучил основные версии, рассматриваемые правоохранительными органами относительно убийства экс-нардепа Ирины Фарион. Среди них – общественная и политическая деятельность языковеда, а также личная неприязнь к ней.

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Кроме того, правоохранители не исключают, что убийство могло носить заказной характер и быть спланировано по заказу государства-агрессора России. Об этом глава внутриполитического ведомства сказал на брифинге во Львове в ночь на 20 июля.

Он отметил, что гильза после выстрела преступника в Фарион найдена, однако не стал раскрывать подробностей относительно калибра.

По его словам, к расследованию преступления привлечены практически вся полиция Львова и часть полиции Львовской области. Также работают оперативники и следователи групп, которые приехали из Киева во главе с заместителем руководителя Национальной полиции и во главе с заместителем руководителя СБУ. К утру должны быть первые результаты.

"Назначен уже ряд экспертиз, в том числе баллистическая экспертиза. Могу сказать, что на данный момент у нас уже есть несколько версий, и основные из них могу сказать, что это – общественная, политическая деятельность и личная неприязнь. Конечно, версии могут появляться и другие", – сказал Клименко.

Министр также прокомментировал информацию от жителей дома, возле которого произошло убийство, о том, что в течение двух недель там якобы видели подозрительного мужчину.

"Мы пытаемся установить, что это за люди были или человек", – отметил глава МВД.

Клименко добавил, что у правоохранителей есть уже "некоторая информация" об убийстве Фарион и об исполнителе этого преступления.

Также он сказал, что преступление было спланированным. Стрелок готовился заранее.

"Стрелок готовился заранее, и это не спонтанное убийство. Сколько он готовился – неделю или две недели - время покажет", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 июля на улице Масарика во Львове произошло покушение на языковеда и бывшего народного депутатка Ирину Фарион. Через несколько часов она скончалась в больнице.

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