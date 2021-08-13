Смерть мужчины в Луцком СИЗО: появились новые подробности об убившем экс-жену и дочь

Незадолго до жестокого убийства экс-жены и дочери в Луцке 62-летний Василий Пилипюк якобы пытался совершить суицид. Напомним, что мужчина, зарубивший родных в собственной квартире, признался в содеянном и был арестован. Он умер в СИЗО 10 августа, предварительно – вследствие тяжелых травм.

Об этом сообщило издание "ВолыньPost" с ссылкой на источники в правоохранительных органах. Попытка самоубийства, по данным журналистов, произошла 10 июня 2021 года.

Мужчина ударил себя ножом на пляже озера в селе Згораны Волынской области. Примечательно, что с собой у него был пакет, наполненный деньгами (более 77 000 долларов и почти 169 000 гривен). Точно неизвестно, почему он взял с собой на пляж наличку и откуда взял средства.

После инцидента Пилипюк попал в местную больницу и прошел там лечение. 11 июня, на следующий день после попытки покончить с жизнью, было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК – доведение до самоубийства.

По словам знакомых Василия и Майи Пилипюк, между супругами много лет были недоразумения и ссоры.

"Деньги и агрессия через их разделение могли стать последней каплей и привести к трагедии, оборвавшей жизнь госпожи Майи и ее дочери Татьяны", – написало издание.

Люди, близкие к погибшей семье, также рассказали: ранее Пилипюки воспитывали еще и сына, который имел хроническую тяжелую болезнь. На его лечение собирали деньги, однако парень скончался.

Напомним, что мужчина убил 56-летнюю бывшую жену и 22-летнюю дочь в ночь на 20 июля.

После преступления убийца позвонил в дверь соседей и сам рассказал о произошедшем, а те в ужасе сразу вызвали полицию.

До этого женщина обращалась в копам из-за насилия в семье, но суд только оштрафовал Пилипюка.

В итоге мужчина убил родных. Суд арестовал его, и 10 августа 62-летний подозреваемый скончался в камере следственного изолятора. По данным "ВолыньPost", смерть была насильственной.

Кроме умершего, в помещении находилось еще четверо заключенных. Один из них, предварительно, признался, что избил Пилипюка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в селе Подолянское Хмельницкой области мужчина, который состоит на учете у психиатра, убил свою 71-летнюю мать и 70-летнего отца.