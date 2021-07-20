В Луцке мужчина зарубил топором жену и дочь. Фото

В Луцке задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 56-летней жены и 22-летней дочери. Женщины были зарублены топором.

Об этом сообщается на сайте полиции Волынской области. Об убийстве правоохранителям сообщила утром соседка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным источников ВолиньPost, преступление произошло в ночь на 20 июля в многоэтажном доме на проспекте Соборности, 32 Накануне вечером мужчина употреблял алкоголь.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове поймали 28-летнего мужчину, который 10 марта с ножом напал на женщину в подъезде ее дома, забрал сумку жертвы с деньгами и скрылся. 52-летняя пострадавшая от многочисленных колото-резаных ранений скончалась в больнице.