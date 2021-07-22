Убил единственную дочь и экс-жену после "нежного" приговора: детали трагедии в Луцке

В г. Луцк Волынской области 62-летний Василий Пилипюк через месяц после вступления в силу приговора о домашнем насилии убил дочку и бывшую жену. И если бы преступника не оштрафовали, а отправили за решетку, то жизни двух человек можно было бы спасти.

Подробности о резонансном двойном убийстве читайте в материале OBOZREVATEL.

ЧП произошло утром 20 июля в многоэтажном доме на проспекте Соборности. 62-летний Василий Пилипюк зарубил топором спящую бывшую жену Майю (женщине было 56 лет), а потом и 22-летнюю дочь Таню – тело которой нашли в коридоре. По словам правоохранителей, характер ран говорил о том, что она пыталась убежать...

После этого убийца позвонил в дверь соседей и рассказал о произошедшем, а те в ужасе сразу вызвали полицию.

Как выяснили наши журналисты, Майя с дочерью оставались жить в квартире вынужденно. Хотя жизнью это назвать трудно, скорее – сосуществованием.

"Василий не работал и пил. А "его" девочки были очень хорошие, светлые. Дочка окончила институт, но все это время не сидела на шее у мамы – подрабатывала. Отец же не давал ни копейки на жизнь", – рассказала соседка.

По словам женщины, его все боялись. Характер у мужчины был тяжелый, да и руки распускал.

Все это заставило Майю в 2011 г. подать в суд после 24 лет брака. Однако через полгода апелляционный суд отменил решение о заочном разводе. Де-юре Пилипюк остался мужем, а в реальности – семейным насильником и мучителем.

В 2015 году жизнь Майи стала невыносимой: в феврале, мае и апреле женщина вызывала полицию из-за насилия в семье. Причем один раз Василий поднял руку и на дочку.

Майя набралась смелости и снова подала на развод. В суде она открыто рассказала, что Василий оказывает постоянное физическое и психическое насилие. Больше всего от этого страдала психика их ребенка, который был вынужден жить в таком кошмаре. Пару развели в сентябре – в этот раз заочное решение суда "устояло".

Майя не могла уйти с дочкой из общей квартиры: финансово было очень непросто, да и надеялась, что "все как-то образуется". Однако после развода стало еще хуже.

9 мая 2020 года Пилипюк снова устроил скандал, но в этот раз бросил в голову бывшей жены металлический предмет. Защищать маму бросилась дочка, но отец изо всех сил ударил ее по лицу кулаком. Женщина вызвала правоохранителей.

Судмедэкспертиза признала это легкими телесными повреждениями, но полиция открыла уголовное производство также по статье о домашнем насилии. А в этом случае Василию Пилипюку уже грозило лишение свободы. И он ударился в бега.

Луцкий отдел полиции ГУНП в Волынской области в декабре 2020 года объявил Пилипюка в розыск (суд выдал разрешение на задержание с целью привода). Но нашли семейного насильника уже в марте 2021 года.

В мае Луцкий горрайонный суд признал Пилипюка виновным в нанесении легких телесных повреждений и домашнем насилии, однако не отправил преступника за решетку, а оштрафовал.

Приговор вступил в силу 15 июня, а уже через месяц Пилипюк жестоко убил не только бывшую жену, но и единственную дочь.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения, вот только его жертв не воскресить.