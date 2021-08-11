В Луцком СИЗО умер мужчина, который убил экс-жену и дочь. Фото

В следственном изоляторе Луцка (Волынская область) 10 августа умер 62-летний Василий Пилипюк, подозреваемый в двойном убийстве – экс-жены и дочери. Под стражу его поместили меньше месяца назад.

Летальный случай в комментарии "Суспільному" подтвердил главный специалист сектора коммуникации ГУ Нацполиции на Волыни Олег Плазовский. Он был зафиксирован около 21:00 вторника.

По словам правоохранителя, в камере СИЗО с умершим находились еще четверо заключенных. Следователи опросили всех их и те заявили, что телесных повреждений сокамернику не наносили.

Пресс-секретарь прокуратуры Волынской области Наталья Мурахевич уточнила, что в тот вечер в СИЗО вызвали скорую. Медики провели реанимационные мероприятия, однако не спасли мужчину.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину летального исхода.

По факту смерти заключенного правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 и 140 Уголовного кодекса Украины.

Напомним: кровавое преступление произошло в ночь на 20 июля этого года в луцкой многоэтажке на проспекте Соборности, 32. Правоохранители выяснили, что накануне подозреваемый Василий Пилипюк употреблял спиртное. Его погибшей бывшей жене было 56 лет, а дочери всего 22.

Мужчина зарубил родных буквально через месяц после вступления в силу приговора в отношении него о домашнем насилии. Отмечается, что если бы уже тогда злоумышленника посадили за решетку, а не просто оштрафовали, жизни двух женщин можно было бы спасти. Подробнее о двойном убийстве читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Хмельнитчине в селе Подолянское мужчина, который состоит на учете у психиатра, убил свою 71-летнюю мать и 70-летнего отца. Он нанес ножом своим родителям раны, от которых они погибли на месте.