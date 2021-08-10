В Хмельницкой области мужчина зарезал своих родителей. Фото

В Хмельницкой области в селе Подолянское Виньковецкой территориальной общины человек, который находится на учете у психиатра, убил свою 71-летнюю мать и 70-летнего отца. Он нанес ножом своим родителям раны, от которых они погибли на месте.

Об этом сообщила пресс служба Национальной полиции Хмельницкой области. Отмечается, что трагедия произошла в понедельник, 9 августа, около 16 часов (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Сообщение об убийстве поступило на линию 102 от соседей. Они сообщили, что их односельчанин, который давно имеет проблемы с психическим здоровьем, бегает по двору весь окровавленный.

Патрульные, которые выехали на место происшествия, задержали 43-летнего жителя села, который действительно зарезал ножом своих родителей.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве (п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

В рамках расследования задержанному назначат судебно-психиатрическую экспертизу, которая установит, в каком состоянии он находился в момент совершения преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Кривым Рогом полиция задержала пациента психиатрической больницы, который убил медбрата.

Ранее в Белой Церкви Киевской области зарезали прохожего, нанеся ему 11 ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан 38-летний врача.