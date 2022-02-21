В России заявили о перестрелке и уничтожении двух украинских БМП: что известно о новом фейке

Российские пропагандисты заявили, что военные и пограничники РФ предотвратили якобы нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины. При этом РосСМИ пишут о якобы уничтожении двух украинских БМП.

По информации пропагандистов, на территорию России якобы зашли две боевых машины Вооруженных сил Украины для эвакуации диверсантов. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

Также пропагандистские СМИ пишут, что в результате якобы были уничтожены все диверсанты, а среди российских военных пострадавших нет.

"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", – отметили там.

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Также свою версию о "диверсантах" предоставила ФСБ. Примечательно, что по информации Южного военного округа столкновение произошло около 6 часов утра, в то время как ФСБ пишет о 9:00.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что украинские военные якобы обстреляли пограничный пункт ФСБ РФ в Ростовской области в 150 м от границы. Снаряд, полностью разрушивший здание, якобы был выпущен утром 21 февраля.

Стоит отметить, что распространение российскими пропагандистами дезинформации об Украине в последнее время становится обычным делом. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемые власти "ДНР" задержали якобы "агента украинской разведки", причастного к подрыву машины начальника "Народной милиции республики" Дениса Синенкова. Но в Украине разоблачили очередной фейк России с "задержанием украинского агента". Как оказалось, Антон Мацанюк за последние пять лет не бывал на территории Украины и пропуска через линию разграничений не имеет. Зато в 2016-18 годах он несколько раз пересекал границу "республики" с Россией.

Российская Федерация проводит информационно-психологическую операцию не только против ВСУ, но и всей нашей страны в целом. Многочисленные видео передвижения смертоносной военной техники к нашей границе, фейковые сюжеты в росСМИ, разгон нужной информации в социальных сетях выполняют сразу несколько задач Кремля. Самые главные из которых – дискредитировать армию, деморализовать украинцев и сломить сопротивление. Что происходит и как с этим справиться – читайте в материале OBOZREVATEL.