В РФ обвинили Украину в разрушении пограничного пункта ФСБ в Ростовской области: в сети показали пропагандистское видео

Российские пропагандисты заявили, что украинские военные обстреляли пограничный пункт ФСБ РФ в Ростовской области в 150 м от границы. Снаряд, полностью разрушивший здание, якобы был выпущен утром 21 февраля.

В сети даже появилось видео "РИА Новости", на кадрах которого изображен якобы разрушенный украинцами пункт пропуска. Хотя, судя по местности, сооружение больше похоже на заброшенную лесную хижину, заросшую кустарниками, чем на государственный объект. Отмечается, что раненых в результате инцидента нет.

Информацию, распространенную российскими СМИ, прокомментировал на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что украинские военные могут огонь в ответ вести только в том случае, если есть угроза их жизни.

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"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир", – подчеркнул Данилов, добавив, что РФ не сможет спровоцировать Украину на активные действия.

Напомним: распространение российскими пропагандистами дезинформации об Украине в последнее время становится обычным делом. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР", о чем ранее в своем Telegram-канале сообщил блогер Денис Казанский.

Как сообщалOBOZREVATEL, власти террористической организации "ДНР" задержали якобы "агента украинской разведки", причастного к подрыву машины начальника "Народной милиции республики" Дениса Синенкова. Но в Украине разоблачили очередной фейк России с "задержанием украинского агента". Как оказалось, Антон Мацанюк за последние пять лет не бывал на территории Украины и пропуска через линию разграничений не имеет. Зато в 2016-18 годах он несколько раз пересекал границу "республики" с Россией.