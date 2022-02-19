Пропагандисты Путина "поймали" на Донбасе "украинского агента"

Власти террористической организации "ДНР" задержали якобы "агента украинской разведки", причастного к подрыву машины начальника "Народной милиции республики" Дениса Синенкова. Заявляют, что он раскрыл "планы Киева" по силовому захвату Донбасса.

Об этом сообщили пропагандистские паблики, отметив, что эти так называемые планы включают намерения ВСУ "задействовать всю ударную мощь и планируют массированный артобстрел". Кроме того, "агент" якобы раскрыл схему, по которой с Украины перевозили на Донбасс оружие и взрывчатку.

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Также задержанного допросили в эфире одного из пропагандистских каналов, где он рассказал, что вербовал людей для совершения терактов – якобы украинские военнослужащие, в частности, планировали размещать самодельные бомбы на мостах и вокзалах в "ДНР".

Стоит отметить, что пропагандисты заявили, что задержание "диверсанта" произошло в четверг, но это почему-то не помогло "ДНРовцам" избежать "подрыва" автомобиля Синельникова, который состоялся только в пятницу – что дает основания предполагать, что эта история является очередным фейком пропагандистов.

Как, к слову, и сам подрыв автомобиля. Поскольку ранее ранее с номерами со взорванного УАЗа ездил внедорожник Land Cruiser. Оккупант просто "пожалел" свой автомобиль для создания фейка.

Напомним: пропагандисты РФ активно распространяют дезинформацию о ситуации на востоке Украины. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР".

Кроме того, российские СМИ пишут, что им якобы стало известно о планах наступления ВСУ на Донбассе. Они даже опубликовали карту, которая не отвечает действительности, – ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что Украина не планирует наступательных операций.

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