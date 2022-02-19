В Украине разоблачили очередной фейк России с "задержанием украинского агента"

"Агент украинской разведки" Антон Мацанюк, "задержанный" в "ДНР" за якобы взрыв машины начальника "Народной милиции республики" Дениса Синенкова, за последние пять лет не бывал на территории Украины. Зато в 2016-18 годах он несколько раз пересекал границу "республики" с Россией.

Об этом сообщили в Telegram Инсайдер UA, отметив, что эта история является очередным фейком российских СМИ. Как выяснилось, Мацанюк является уроженцем Донецкой области и пропуска через линию разграничений не имеет.

Напомним, СМИ сообщили, что "агент" был задержан еще в четверг, но это почему-то не помогло "ДНРовцам" избежать "подрыва" автомобиля Синельникова, который состоялся только в пятницу.

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Пропагандисты заявляли, что задержанный раскрыл "планы Киева" по силовому захвату Донбасса, а также схему, по которой с Украины перевозили на Донбасс оружие и взрывчатку. Кроме того, он сообщил, что якобы украинские военнослужащие планировали размещать самодельные бомбы на мостах и вокзалах в "ДНР".

Кроме того, пропагандисты РФ активно распространяют дезинформацию о ситуации на востоке Украины. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР".

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