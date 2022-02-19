Фейки про эвакуацию с Донбасса и обстрел территории РФ: пропагандистов уличили во лжи. Фото и видео

Пропагандисты РФ активно распространяют дезинформацию о ситуации на востоке Украины. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР".

В субботу, 19 февраля, в городе тихо, паники нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Денис Казанский.

По его словам, массовой эвакуации в Донецке не происходит, а "повелись на истерику только особо впечатлительные". Сообщения о всеобщей мобилизации народ воспринял "резко негативно", люди "осыпают проклятиями" лидеров "Л/ДНР" Пушилина и Пасечника.

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Кроме того, пропагандисты разгоняют фейк о разрыве снаряда, который якобы взорвался недалеко от границы с Украиной в Ростовской области РФ. Якобы "жертвами новой атаки киевских силовиков" чуть не стали жители Станицы Митякинской.

При этом сама новость очень похожа на материал еще 2014 года, а в постановочных сюжетах сняли не момент попадания снаряда, а лишь момент подрыва.

Еще один фейк запустили в террористической "ДНР". Взрыв трансформатора Васильевской насосной станции там назвали диверсией "Правого сектора". С соответствующим заявлением выступил "представитель Народной Милиции ДНР".

Также журналисты заметили, что автомобильные номера ДК0101, которые были на старом УАЗе, взорвавшемся накануне у начальника "народной милиции ДНР", еще летом 2021 года стояли на другом, более новом авто.

Российские СМИ также пишут, что им якобы стало известно о планах наступления ВСУ на Донбассе. Они даже опубликовали карту, которая не отвечает действительности, – ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что Украина не планирует наступательных операций.

Кроме того, в сети заметили, что "карты", которым приписывают авторство ВСУ, составлены на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о подготовке провокации на заводе "Стирол" в так называемой "ДНР". Ее цель – обвинить Украину в агрессии.

Напомним, ранее разведка США раскрыла вероятный план вторжения России в Украину. По ее данным, Кремль может запустить фейковое видео о якобы наступлении Украины на Донбассе.