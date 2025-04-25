В Полтаве автобус с пассажирами влетел в дерево: среди пострадавших – ребенок. Фото

В Полтаве в пятницу, 25 апреля, в ДТП попал автобус с пассажирами. Водитель транспортного средства во время движения выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

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В результате аварии пострадали восемь человек, среди них – ребенок. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15:00 на улице Небесной Сотни, 17. На момент инцидента в салоне автобуса находились 20 пассажиров.

"Предварительно известно, что автобус под управлением водителя 1962 года во время движения выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В салоне транспортного средства находилось более 20 пассажиров. Известно, что телесные повреждения получили восемь человек, в том числе один ребенок", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что по данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что во Львовской области 21 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. В результате аварии погибли три человека.

А 15 апреля на Львовщине произошло жуткое ДТП с участием Volkswagen Passat и КамАЗ. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, его пассажирка получила травмы. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство.

В Винницкой области произошло масштабное ДТП с участием легковушки Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz. Авария унесла жизни трех человек, еще восемь человек отправила в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске на Вербное воскресенье, 13 апреля, 28-летняя женщина на Audi Q5 сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих несовершеннолетних госпитализировали.

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