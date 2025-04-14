В Ивано-Франковске водитель сбила двух подростков на пешеходном переходе: появились подробности. Фото
В Ивано-Франковске на Вербное воскресенье 13 апреля 28-летняя женщина на Audi Q5 сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба несовершеннолетних госпитализировали.
Об этом 14 апреля сообщили в полиции Ивано-Франковской области. По словам правоохранителей, авария произошла в 14:37 в воскресенье.
Предварительно установлено, что 28-летняя жительница Ивано-Франковска проявила невнимательность и наехала на двух подростков 2009 и 2010 годов рождения, также местных жителей.
Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы, их госпитализировали.
Водитель проверена на состояние опьянения – она была трезвая, сообщили в Нацполиции.
Кроме того, в области в выходные произошли ДТП с пострадавшими в Надворной, Снятине и на Коломыйщине.
В субботу, 12 апреля, в 23.00 в Надворной 15-летний мотоциклист, житель Надворнянщины, на закругленном участке дороги, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, слетел с дороги и наехал на бордюр. С травмами его доставили в больницу.
В этот же день еще одна авария произошла около 9 часов на одной из улиц Снятина. 21-летний житель Снятинского общества на Toyota Avensis пошел на обгон и столкнулся с Ford Focus под управлением разворачивавшегося 38-летнего жителя Снятинщины.
Затем водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу движения, столкнулся со встречным Mercedes-Benz Sprinter под управлением 55-летнего жителя Черновицкой области.
В результате ДТП водителя Toyota Avensis и его 23-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. Водители проверены – они были трезвые.
Другая авария произошла на Вербное воскресенье в 15.16 в селе Гвоздец на Коломыйщине. Мужчина 1958 года рождения на ВАЗ-2106, выезжая на главную дорогу, не предпочел в движении и столкнулся с Opel Combo под управлением 60-летнего жителя Коломыи.
В результате ДТП водителя ВАЗ-2106 с травмами доставили в больницу. Оба водителя были трезвые.
По всем фактам ДТП возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские призвали водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителей – быть внимательными, соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал, не нарушать правила обгона, проезда пешеходных переходов и перекрестков, избегать рискованных маневров.
Пешеходов – обязательно одеть световозвращающие элементы на одежду, это позволит водителям заранее их заметить в темноте.
А управлять мототранспортом разрешается лицам, достигшим 16 лет, после получения соответствующего водительского удостоверения, напомнили в полиции.