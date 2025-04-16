Во Львовской области столкнулись Volkswagen Passat и КамАЗ: водитель легковушки погиб на месте. Фото

На Львовщине 15 апреля произошло жуткое ДТП: столкнулись Volkswagen Passat и КамАЗ. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, его пассажирка получила травмы.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила "Полиция Львовской области". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 апреля около 16.30 на улице Стрыйской в Дрогобыче. Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat, которым управлял 24-летний житель Дрогобыча, и грузовика КамАЗ под управлением 56-летнего жителя Борислава", – отмечается в сообщении.

К сожалению, от полученных травм водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Его пассажирка, 36-летняя жительница Дрогобыча, получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Ивано-Франковске на Вербное воскресенье, 13 апреля, 28-летняя женщина на Audi Q5 сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих несовершеннолетних госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 апреля во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes Sprinter и ГАЗель. В результате аварии 7 человек получили ранения.

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