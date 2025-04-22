Столкнулись легковушка и грузовик: в ДТП на Львовщине погибли три человека. Фото

Во Львовской области днем в понедельник, 21 апреля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. В результате аварии, погибли три человека.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области. Правоохранители отметили, что авария произошла вблизи села Шопки Львовского района около 11:20.

Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Kia Sportage и грузовика MAN.

"От полученных в результате ДТП травм 46-летний водитель легковушки и двое его пассажиров, мужчины в возрасте 36 и 38 лет, данные которых уточняются, погибли на месте происшествия. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации", – говорится в сообщении.

15 апреля на Львовщине произошло жуткое ДТП с участием Volkswagen Passat и КамАЗ. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, его пассажирка получила травмы. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство.

Напомним, что в Винницкой области произошло масштабное ДТП с участием легковушки Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz. Авария унесла жизни трех человек, еще восемь человек отправила в больницу.

А в Ривненской области в Сарненском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. Вероятно, водитель мотоцикла не справился с управлением и на скорости взлетел в кювет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске на Вербное воскресенье, 13 апреля, 28-летняя женщина на Audi Q5 сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Обоих несовершеннолетних госпитализировали.

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