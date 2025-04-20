В Винницкой области водитель легковушки протаранил маршрутку на встречной: погибли три человека, среди пострадавших – дети. Фото

В Винницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz. Авария забрала жизни трех человек, и еще восемь человек отправила в больницу.

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Трагическое событие произошло вечером 19 апреля около 19:00 на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, между селами Украинское и Шевченково Копайгородской общины. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что находившийся за рулем Renault 50-летний житель Могилев-Подольского района выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. Водителем микроавтобуса оказался 36-летний житель Винницкого района.

В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса, 27-летний и 54-летний мужчины, скончались во время оказания им медицинской помощи. Также погиб водитель легковушки.

Среди восьми травмированных пассажиров — двое детей 12 и 16 лет. Все пострадавшие были госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Оба транспортных средства изъяты и помещены на арестплощадку. При этом следователи назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства и причины ДТП.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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