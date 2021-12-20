В полиции рассказали о расследовании смерти Полякова: проводим много технических мероприятий

Украинские правоохранители продолжают расследование по делу о смерти народного депутата Антона Полякова 8 октября в Днепровском районе Киева. В рамках следствия проходит около двадцати разных экспертиз.

По некоторым из них результаты готовы, а версий гибели парламентария остается две. Об этом рассказал начальник ГУНП в столице Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

"Версии у нас две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм," – объяснил он.

По его словам, полицейские установили всех лиц, с которыми перед смертью общался Поляков. А также четко "разложили" хронологию последнего дня жизни парламентария.

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"Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс очень много технических мероприятий. Но больше ничего говорить по этому делу сейчас не могу", – отметил Выговский, сославшись на тайну следствия.

Как известно, временная следственная комиссия по расследованию причин смерти нардепа создана и в Верховной Раде. Выговский подчеркнул, что правоохранители проводили с ее членами совместную встречу и "проработали определенные направления".

Что касается мобильного телефона Полякова, то начальник полиции Киева заверил, что информацию об этом обнародуют уже после завершения расследования. Поскольку сейчас она "может навредить следствию".

Напомним, что нардеп Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Ему стало плохо во время поездки в такси. Патрульные остановили этот автомобиль за нарушение правил дорожного движения и обнаружили пассажира-политика без сознания. Ему пытались оказать первую медицинскую помощь, но 33-летний мужчина скончался.

После вскрытия выяснилось, что смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. По результатам нескольких экспертиз установлено, что в крови погибшего были наркотические вещества.

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