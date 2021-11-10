Нардеп из 'Слуги народа' о смерти Полякова: уверен, что его убили, он не был наркоманом

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук заявил, что смерть его бывшего коллеги Антона Полякова не была роковой случайностью или суицидом. Следствие якобы ввело в заблуждение общественность, что политик принимал наркотики, чтобы отвлечь внимание от реальных причин, а именно умышленного убийства.

Об этом Дмитрук рассказал в комментарии изданию "Украина 24". Он категорически отмел версию, что у Полякова были намерения губить свою жизнь или заканчивать ее путем наложения на себя рук.

"Я уверен, что Антона убили. Все, что о нем писали, якобы он наркоман или самоубийство, это неправда. Смешал димедрол с алкоголем и от этого умер? Артем был молодым, веселым, перспективным человеком, у него были планы на жизнь, у него все было впереди. Убивать себя – это лишнее", – указал Дмитрук.

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Нардеп также уверен, что только общественный резонанс не дает возможность окончательно закрыть это дело. Он уже обратился в Министерство внутренних дел как представитель следственного комитета при парламенте.

"Я призвал провести, если требуется, закрытие заседание нашего комитета. Чтобы все, кто занимается расследованием дела Полякова рассказали, что происходит, каковы реальные версии гибели депутата", – указал Дмитрук.

Представитель депутатской группы "За майбутне" и гражданская жена Полякова Анна Скороход солидарна с такой версией и зарегистрировала на сайте Верховной Рады проект постановления о создании временной следственной комиссии. Задача этого органа заключается в выявлении объективных причин смерти народного депутата.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в МВД заявили, что рассматривают две версии гибели Антона Полякова: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог принять препарат, ставший для него роковым.