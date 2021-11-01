'Коктейль' из препаратов и повторный допрос Скороход: в МВД раскрыли детали расследования смерти Полякова

В рамках расследования смерти народного депутата Антона Полякова проведено около 20 экспертиз и более 10 допросов. Его коллегу Анну Скороход вызвали на повторную беседу со следователем.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он также уточнил, что в крови погибшего обнаружили наркотические вещества.

По словам замглавы МВД, речь идет о димедроле и метадоне. Теперь следствие отрабатывает версию об "уличном характере этой смеси".

Енин отметил, что правоохранители должны выяснить, добровольно Поляков принял наркотики или нет. Пока еще ожидаются заключения нескольких экспертиз.

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Также он подчеркнул, что сегодня Скороход пригласили для повторного допроса – первый был проведен на следующий день после гибели нардепа.

Кроме того, Енин назвал бредовой версию о якобы удушении Полякова. Он пообещал, что полиция в ближайшее время обнародует максимально подробную информацию о случившимся с нардепом.

На днях Анна Скороход заявила, что была помолвлена с Поляковым и уверяет, что он был убит.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Антон Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.