Анна Скороход заявила, что ее экс-помощник причастен к убийству нардепа Полякова. Видео

Депутат Верховной Рады Анна Скороход твердо убеждена, что ее жениха и коллегу по парламентской группе "За майбутне" Антона Полякова убили, а к преступлению причастен ее бывший помощник на общественных началах Руслан Джамбулатов. В роковой вечер именно он был одним из последних людей, с кем встречался погибший нардеп.

Об этом сама Скороход рассказала в интервью журналистке Диане Панченко на ее YouTube-канале. Поляков и Джамбулатов довольно часто встречались, но какие именно отношения их связывали, она не знает (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что Антон мне много чего не договаривал, к сожалению или к счастью, не знаю.. После этого трагического инцидента Джамбулатов мне звонил, но я была в шоковом состоянии, ничего не поняла. Позже я сама пыталась ему звонить, но он ничего не сказал про тот вечер, скорей пытался давить на какие-то наши личные отношения с Антоном", – указала Скороход.

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Также она указала, что рассматривает все версии произошедшего, пока не найдет доказательства какой-то одной. Нардеп считает, что ее жениха и экс-попмощника могли связывать бизнес-интересы, но, в отличие от Джамбулатова, Поляков якобы никогда не занимался запрещенной деятельностью.

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