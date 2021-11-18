Следствие получило доступ к телефону нардепа Полякова: глава МВД анонсировал прорыв в расследовании. Видео

Юрий Сергиенко
Расследования
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Следствие получило доступ к телефону нардепа Полякова: глава МВД анонсировал прорыв в расследовании. Видео

В рамках расследования смерти нардепа Антона Полякова удалось восстановить полную картину происшествия. Также правоохранители получили доступ к его мобильному телефону.

Об этом 18 ноября в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он анонсировал в ближайшее время брифинг, на котором расскажут подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сейчас, уточнил глава МВД, завершается проведение всех необходимых экспертиз.

Денис Монастырский.
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"Благодаря сотрудничеству с международными партнерами, мы получили доступ к телефону господина Полякова. Думаю, в ближайшее время правоохранители расскажут подробности. Мы составили полный пазл того, что происходило", – подчеркнул Монастырский.

Напомним, что нардеп Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Ему стало плохо во время поездки в такси. Патрульные остановили машину, которая везла политика, за нарушение ПДД и обнаружили нардепа без сознания. Ему пытались оказать первую медицинскую помощь, но Поляков скончался.

После вскрытия выяснилось, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По результатам нескольких экспертиз, стало известно, что в крови погибшего были наркотические вещества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп из "Слуги народа" Артем Дмитрук заявил, что Полякова могли убить, потому что тот не был наркоманом.

УкраинаСмерть Антона ПоляковаМинистерство внутренних дел УкраиныАнтон ПоляковДенис Монастырский