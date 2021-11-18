Следствие получило доступ к телефону нардепа Полякова: глава МВД анонсировал прорыв в расследовании. Видео

В рамках расследования смерти нардепа Антона Полякова удалось восстановить полную картину происшествия. Также правоохранители получили доступ к его мобильному телефону.

Об этом 18 ноября в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он анонсировал в ближайшее время брифинг, на котором расскажут подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сейчас, уточнил глава МВД, завершается проведение всех необходимых экспертиз.

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"Благодаря сотрудничеству с международными партнерами, мы получили доступ к телефону господина Полякова. Думаю, в ближайшее время правоохранители расскажут подробности. Мы составили полный пазл того, что происходило", – подчеркнул Монастырский.

Напомним, что нардеп Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Ему стало плохо во время поездки в такси. Патрульные остановили машину, которая везла политика, за нарушение ПДД и обнаружили нардепа без сознания. Ему пытались оказать первую медицинскую помощь, но Поляков скончался.

После вскрытия выяснилось, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По результатам нескольких экспертиз, стало известно, что в крови погибшего были наркотические вещества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп из "Слуги народа" Артем Дмитрук заявил, что Полякова могли убить, потому что тот не был наркоманом.