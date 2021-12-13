В Луцке подростку, въехавшему в толпу на пешеходном переходе, объявили о подозрении

В Луцке объявили подозрение 16-летнему парню, который сбил шестерых человек на пешеходном переходе. Среди пострадавших был пятилетний ребенок.

Об этом сообщается на сайте Волынской областной прокуратуры. ДТП случилась 12 декабря (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате столкновения травмы получили шесть человек, в том числе пятилетний ребенок. Все они находятся в больнице. Больше всего пострадала 39-летняя женщина – у нее тяжелые травмы.

Расследование ведется по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, по которой виновнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Видео дня

Также решается вопрос об избрании меры пресечения несовершеннолетнему.

Напомним, что автомобиль Renault Megane, за рулем которого находился 16-летний парень, 12 декабря сбило шесть человек на пешеходном переходе.

Позднее выяснилось, что подросток за рулем отцовской машины снимал видео. Также стало известно, что его зовут Дмитрий Рудюк– подробнее о парне читайте в нашем материале.

Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луцке произошло другое резонансное ДТП. Мужчина, которого приговорили к тюремному сроку, насмерть сбил человека. Жертвой аварии оказался епископ Украинской апостольской православной церкви Олег Ведмеденко.