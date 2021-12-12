Пешеходы разлетелись, как кегли: появилось видео наезда на людей 16-летним подростком в Луцке. 18+

В соцсетях появилось видео, которое зафиксировало, как 12 декабря в Луцке автомобиль Renault Megane на скорости наехал на пешеходов, переходивших дорогу по "зебре". За рулем авто находился 16-летний подросток.

На кадрах видеоролика видно, как от сильного удара нескольких пешеходов подбросило в воздух. По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них – пятилетний мальчик.

Одна из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Известно, что в момент аварии водитель Renault Megane убегал от патрульных, которые пытались остановить его за грубое нарушение правил вождения.

В частности, автомобиль пересек двойную сплошную линию разметки, разделяющую противоположные направления движения.

Видео дня

Несовершеннолетний парень требование патрульных остановиться проигнорировал. На проспекте он проехал на красный свет светофора и наехал на людей, переходивших дорогу по "зебре".

Как сообщал OBOZREVATEL, подростка, находившегося за рулем автомобиля, задержали на месте преступления. Выяснилось, что он взял машину у отца, чтобы покататься с друзьями. В автомобиле вместе с ним находились двое его ровесников.

Ранее в Луцке произошло другое резонансное ДТП. Мужчина, которого приговорили к тюремному сроку, насмерть сбил человека. Жертвой аварии оказался епископ Украинской апостольской православной церкви Олег Ведмеденко.