Убил епископа, хотя должен был сидеть в тюрьме: новые детали пьяного ДТП в Луцке

Из-за пьяного вождения 23-летнего Романа Савича в Луцке погиб епископ Олег Ведмеденко. Трагедии могло не случиться, если бы было исполнено решение суда, по которому Савич приговорен к трем годам ограничения свободы. За три недели до ДТП он проиграл апелляцию.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП, в результате которого погиб ни в чем не повинный пешеход, произошло поздним вечером воскресенья 14 ноября. На проспекте Василия Мойсея Mazda 6 вылетела на тротуар и сбила человека. Удар был такой силы, что мужчину откинуло на 20 метров...

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Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали патрульные полицейские. Впоследствии экспертиза подтвердила, что мужчина пьян: уровень алкоголя в крови составил 1.21 промилле (это примерно 4-5 бутылок пива или полбутылки крепкого алкоголя).

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

Сильно пострадавшего 60-летнего пешехода скорая помощь отвезла в городскую больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью и он скончался.

Погибшим оказался епископ Украинской апостольской православной церкви Олег Ведмеденко – известный миссионер, основатель и постоянный ведущий Библейской школы духовного совершенствования.

Произошла, без сомнений, страшная трагедия. Однако, как выяснил OBOZREVATEL, ее можно было избежать. Дело в том, что 23-летний Роман Савич, сбивший епископа, уже должен был отбывать наказание.

Летом 2020 года он напал на сотрудников муниципальной варты Луцка с газовым баллончиком, который распылил им в глаза (люди получили химические ожоги). Парня судили по ч.2 ст.350 УК Украины – за насилие в отношение служебного лица.

Савича приговорили к трем годам ограничения свободы. Это минимальное наказание по данной статье, но он посчитал его несправедливым и обжаловал приговор. Однако 19 октября 2021 года Волынский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе.

Но осужденный преступник продолжал оставаться на свободе и 14 ноября сел пьяным за руль. И, по факту, забрал жизнь человека.

В местной полиции журналистам OBOZREVATEL не смогли прояснить ситуацию, почему осужденный спокойно разгуливал по улице, а в Государственной уголовно-исполнительной службе, судя по всему, не захотели – предложили отправить письменный информационный запрос (на ответ по закону дается пять дней).

Олега Ведмеденко похоронили 16 ноября в Луцке. Попрощаться с епископом приехали много людей. Он проповедовал не только в храме и библейской школе, но и в социальных сетях – потому его знали не только на Волыни.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, люди старались соблюдать дистанцию.

В этот же день водителю, который сбил на Mazda человека, Луцкий горрайонный суд избрал меру пресечения – отправил под стражу.

Во время заседания Роман Савич плакал и просил прощения за то, что натворил. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

На дорогах Украины в дорожно-транспортных происшествиях гибнет большое людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. За 10 месяцев 2021 года уже произошло 154 480 ДТП, в которых лишились жизни 2 592 человека.