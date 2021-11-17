Убил епископа, хотя должен был сидеть в тюрьме: новые детали пьяного ДТП в Луцке

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Расследования
4 минуты
10,8 т.
ДТП Луцк

Из-за пьяного вождения 23-летнего Романа Савича в Луцке погиб епископ Олег Ведмеденко. Трагедии могло не случиться, если бы было исполнено решение суда, по которому Савич приговорен к трем годам ограничения свободы. За три недели до ДТП он проиграл апелляцию.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

Летел как сумасшедший

ДТП, в результате которого погиб ни в чем не повинный пешеход, произошло поздним вечером воскресенья 14 ноября. На проспекте Василия Мойсея Mazda 6 вылетела на тротуар и сбила человека. Удар был такой силы, что мужчину откинуло на 20 метров...

В Луцке пьяный водитель сбил пешехода на тротуаре
Видео дня

Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали патрульные полицейские. Впоследствии экспертиза подтвердила, что мужчина пьян: уровень алкоголя в крови составил 1.21 промилле (это примерно 4-5 бутылок пива или полбутылки крепкого алкоголя).

Место ДТП в Луцке

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

Сильно пострадавшего 60-летнего пешехода скорая помощь отвезла в городскую больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью и он скончался.

Погибшим оказался епископ Украинской апостольской православной церкви Олег Ведмеденко – известный миссионер, основатель и постоянный ведущий Библейской школы духовного совершенствования.

Епископ Олег Ведмеденко был сбит на тротуаре пьяным водителем.
Преступник гулял на свободе

Произошла, без сомнений, страшная трагедия. Однако, как выяснил OBOZREVATEL, ее можно было избежать. Дело в том, что 23-летний Роман Савич, сбивший епископа, уже должен был отбывать наказание.

Роман Савич из многодетной семьи, у его родителей шестеро детей.

Летом 2020 года он напал на сотрудников муниципальной варты Луцка с газовым баллончиком, который распылил им в глаза (люди получили химические ожоги). Парня судили по ч.2 ст.350 УК Украины – за насилие в отношение служебного лица.

Савича приговорили к трем годам ограничения свободы. Это минимальное наказание по данной статье, но он посчитал его несправедливым и обжаловал приговор. Однако 19 октября 2021 года Волынский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе.

Роман Савич проиграл апелляцию.

Но осужденный преступник продолжал оставаться на свободе и 14 ноября сел пьяным за руль. И, по факту, забрал жизнь человека.

В местной полиции журналистам OBOZREVATEL не смогли прояснить ситуацию, почему осужденный спокойно разгуливал по улице, а в Государственной уголовно-исполнительной службе, судя по всему, не захотели – предложили отправить письменный информационный запрос (на ответ по закону дается пять дней).

В один день похороны и суд

Олега Ведмеденко похоронили 16 ноября в Луцке. Попрощаться с епископом приехали много людей. Он проповедовал не только в храме и библейской школе, но и в социальных сетях – потому его знали не только на Волыни.

Похороны Олега Ведмеденко

Учитывая ситуацию с коронавирусом, люди старались соблюдать дистанцию.

Похороны епископа в Луцке

В этот же день водителю, который сбил на Mazda человека, Луцкий горрайонный суд избрал меру пресечения – отправил под стражу.

Романа Савича будут судить за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек

Во время заседания Роман Савич плакал и просил прощения за то, что натворил. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Война на дорогах
На дорогах гибнет больше людей, чем на войне

На дорогах Украины в дорожно-транспортных происшествиях гибнет большое людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. За 10 месяцев 2021 года уже произошло 154 480 ДТП, в которых лишились жизни 2 592 человека.

УкраинаЛуцкДТП в УкраинеКриминалаварияДТП