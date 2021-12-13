16-летний подросток давно имел проблемы с полицией? Новые детали жуткого ДТП на пешеходном переходе в Луцке

Подростком, который на Renault Megane сбил пешеходов на переходе в Луцке, оказался 16-летний Дмитрий Рудюк. По словам близкого друга семьи, парень имеет непростой характер, не подчиняется родителям и ранее уже имел проблемы с полицией. А в день ДТП он просто взял ключи от машины и уехал кататься с друзьями, не спросив хотя бы разрешения у мамы.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла в воскресенье, 12 декабря, возле ТРЦ "Порт City" в Луцке на регулируемом пешеходном переходе. Горел зеленый свет, и люди переходили дорогу, как вдруг в них на скорости влетел Renault Megane.

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В результате ДТП серьезные травмы получили 39-летняя женщина и ее 5-летний сын.

Женщина находится в реанимации областной больницы. У нее переломы конечностей и костей черепа, черепно-мозговая травма. Пострадавшая без сознания находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи опасаются за ее жизнь.

Ребенок лежит в городской больнице в состоянии средней тяжести. Его перевели в нейрохирургию.

Еще трое пешеходов получили различные травмы, но госпитализация им не понадобилась.

Как выяснилось, за рулем автомобиля был студент ПТУ Дмитрий Рудюк, которому всего 16 лет. Вместе с ним в машине ехали двое друзей.

В полиции Волынской области сообщили, что перед ДТП патрульные преследовали Renault Megane, поскольку заметили, что водитель ведет себя неадекватно.

OBOZREVATEL удалось поговорить с близким другом семьи Дмитрия Рудюка. Оказалось, что в день аварии подросток, не спросив хотя бы разрешения у родителей, взял ключи от автомобиля и поехал с друзьями кататься.

"Он машину просто украл. Отчим его сейчас на заработках в Европе. Он узнал о случившемся и срочно едет домой. А мамы дома не было, вот Дима и воспользовался ситуацией", – говорит мужчина.

Мама парня тяжело переживает ДТП, в тот день ей даже пришлось вызвать скорую помощь. "Нам на самом деле все равно, что будет с Дмитрием, у него давно проблемы с полицией. У него были кражи, драки, хулиганство. Но мы переживаем, чтобы потерпевшая женщина выжила и с ней все было хорошо. Но мама есть мама: это ее сын и для нее это горе", – говорит знакомый семьи.

У малолетнего горе-водителя есть еще две младшие сестры. "На самом деле Дмитрий всегда был проблемным ребенком. У него было все, его никто и никогда не обижал, но ему хотелось большего. Он был неуправляемым, никого не слушал и родителей ни во что не ставил. Думаю, что даже сейчас, после того, что случилось, у него совесть не проснулась. Теперь он сам пусть за все отвечает, ему никто помогать не будет", – говорит знакомый.

У Дмитрия в соцсетях есть несколько страничек. Даже там, где он еще совсем ребенок, видно, что парень увлекается футболом, а также машинами и мотоциклами. О тяге к скоростным автомобилям свидетельствуют и фото, на которых он уже в более старшем возрасте.

В автомобиле с Рудюком были еще два товарища. Один из них – Стас Б., который тоже учится в ПТУ. По словам знакомых парня, он из не очень благополучной семьи.

"Отец пьет. Был случай, когда он пьяный с сигаретой уснул и в комнате начался пожар, но сам он выжил. С его мамой никто не хочет связываться. Однажды Стас порвал цепочку у одной девочки. Она со своей мамой пошла к родителям Стаса поговорить, так его мать буквально набросилась на них с матами", – говорит одна из знакомых подростка.

"Говорят, в тот день Стас и эти ребята и выпили, и травку покурили, а потом отправились кататься. И случилось то, что случилось", – рассказывает знакомый.

Сейчас Дмитрий Рудюк находится в СИЗО. По факту ДТП полиция открыла уголовное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего или к нанесению тяжких телесных повреждений). Виновному грозит срок от трех до восьми лет лишения свободы.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины. Зачастую смертельные трагедии совершают водители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также участились случаи ДТП с подростками (например, в Харькове с 16-летним "мажором").

По данным патрульной полиции Украины, только с января по октябрь произошло более 154 тыс. аварий, которые унесли жизни почти 2,6 тыс. человек.