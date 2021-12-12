В Луцке 16-летний водитель влетел в прохожих на "зебре": снимал видео за рулем отцовской машины. Фото и видео

В Луцке в воскресенье, 12 декабря автомобиль Renault Megane наехал на четверых человек, а затем влетел в дерево. Пешеходы в момент ДТП переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет светофора.

Одна из пострадавших, 39-летняя женщина, в тяжелом состоянии без сознания находится в реанимации. Вследствие аварии она получила множественные травмы, переломы костей черепа и ног, сообщает "Конкурент".

Еще двое травмированных госпитализированы в областную клиническую больницу.

Видео дня

По данным местных СМИ, за рулем авто был 16-летний подросток, который взял машину отца, чтобы покататься с друзьями. Во время езды он снимал видео, чтобы затем поделиться им в социальных сетях. Не заметив красного сигнала светофора, он въехал в людей, находившихся на зебре.

Авария произошла около 15 часов на проспекте Соборности, сообщает "Громадське інтерактивне телебачення". Как говорится в сообщении, в момент аварии водитель Renault Megane якобы убегал от сотрудников патрульной полиции.

На месте ДТП работали медики, а также следственно-оперативная группа полиции Волынской области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии; ведомости о ней внесут в Единый реестр досудебных расследований.

Отметим, ранее в Луцке произошло другое резонансное ДТП. 23-летний мужчина, который должен был находиться в тюрьме, насмерть сбил пешехода. Погибшим оказался известный миссионер, епископ Украинской апостольской православной церкви Олег Ведмеденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луцке подросток напал на водителя такси и ограбил его. 15-летний юноша отобрал у пострадавшего телефон.