В Кропивницком полицейские со стрельбой задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на АЗС. Видео

В Кропивницком полицейские задержали нетрезвого мужчину, который на АЗС в центре города угрожал взорвать гранату. Нарушитель пытался скрыться на авто, поэтому один из патрульных выстрелил в колесо, чтобы остановить машину. В итоге оказалось, что никакой гранаты у мужчины не было.

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Об инциденте рассказал председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский на своей странице в Facebook 6 сентября. "Сегодня благодаря точным действиям патрульных полицейских удалось предотвратить человеческие жертвы в Кропивницком", – говорится в сообщении (видео размещено внизу новости).

По его словам, подвыпивший мужчина угрожал людям взорвать гранату на АЗС – как оказалось потом, только на словах. Однако в тот момент угрозу воспринимали как реальную, поэтому граждане вызвали полицию.

Увидев патрульных, мужчина сел в машину и стал убегать. Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение. Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия – злоумышленник был остановлен и задержан.

"И, как следствие, не навредил жизни и здоровью людей. Это задержание – яркий пример того, почему для защиты законопослушных граждан и обеспечения безопасной среды полицейские должны иметь при себе и без боязни целесообразно использовать табельное огнестрельное оружие. И этот вопрос не может быть дискуссионным", – подчеркнул Выговский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США полицейский застрелил беременную женщину, которая украла алкоголь из супермаркета и отказывалась выйти из авто. В сети провели параллель с резонансным случаем в Днепре, где патрульный застрелил агрессивного нетрезвого водителя "Ягуара". Тот сначала нарушил правила дорожного движения, а затем, когда его остановили и потребовали выйти, напал на правоохранителей.

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